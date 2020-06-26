Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 26 Haziran tarihinde yapılan 51 bin 198 corona virüsü testinden 1.396'sı pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti, 1.492 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Haziran tarihinde yapılan 51 bin 198 corona virüsü testinden 1.396'sı pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti, 1.492 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 3 milyon 186 bin 622, toplam vaka sayısı 194 bin 511, toplam vefat sayısı 5 bin 65, toplam yoğun bakım hasta sayısı 963, toplam entübe hasta sayısı 382, toplam iyileşen hasta sayısı ise 167 bin 198 olarak yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çarşamba günü 1.492 olan yeni vaka sayısı bugün 1.396. COVID-19 sebebiyle tüm Türkiye'de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla." ifadelerini kullandı.

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