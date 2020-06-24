İşte 2 günlük maske cezası sayısı! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar? Kaç kişiye ceza kesildi?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını önlemleri kapsamında 62 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Görevliler iki gündür maske takmayan vatandaşlara ceza kesiyor. 2 günün bilançosu belli oldu. Peki, maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar? Kaç kişiye ceza kesildi?

Maske kullanma zorunluluğuna uymayan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı. Görevliler yasak geldiğinden bu yana maskesiz gezen vatandaşları tespit ederek ceza kesiyor.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?

Pazartesi gününden itibaren maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda ülke genelinde pazartesi ve salı günü gerçekleştirilen denetimlerde maske kullanma zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı.

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