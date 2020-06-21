21 Haziran 2020, Pazar

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı...
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Giriş Tarihi: 21.06.2020

Son dakika haberine göre, , sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 21 Haziran tarihinde yapılan 40 bin 496 corona virüsü testinden bin 192'si pozitif çıktı, 23 kişi hayatını kaybetti, 1412 hasta da iyileşti.

, Türkiye'deki 21 Haziran tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız." ifadelerine yer verdi.

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