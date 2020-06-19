WhatsApp kullananlar dikkat! 3 özellik kayboldu

Dünyanın en çok kullanılan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp çok konuşulacak bir yeniliğe imza attı. Herkesin severek kullandığı iletişim uygulaması WhatsApp yeni güncelleme ile "çevrimiçi", "yazıyor" ve "son görülme ibarelerini kaldırdı. Kullanıcılar sosyal medyadan isyan etti.

Dünyanın yanı sıra Türkiye'de de milyonlarca kişinin kullandığı WhatsApp uygulaması yeni güncelleme ile büyük tepki aldı. Uygulamada bir kişinin sohbet ekranında görünen; "çevrimiçi", "yazıyor" ve "son görülme" ibareleri kaldırıldı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

WhatsApp'ın bu son uygulaması birçok kullanıcı tarafından eleştirilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarla WhatsApp'ı ülke gündeminde birinci sıraya taşıdı.

GİZLİLİK AYARLARI PROBLEMİ

Twitter üzerinde de gündem olan problem nedeniyle kullanıcıların son görülme, yazıyor veya çevrimiçi şeklinde üst kısımda yer alan bildirimleri kaybolmuş durumda. Bunu düzeltmek için gizlilik ayarlarına girmeye çalışanların ise erişim problemi ile karşı karşıya kalıyor. Normalde bu ayarlar kullanıcı tarafından yapılabiliyordu ancak şu anda açık tutanların da bildirimleri görünmüyor.

WHATSAPP NE ZAMAN KURULDU?

WhatsApp eski Yahoo çalışanları olan Biran Acton ve Jan Koum tarafından Ocak 2010 yılında ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentinde kuruldu. Facebook tarafından 4 milyar dolar nakit para, 12 milyar dolar hisse senedi ve 3 milyar dolar sınırlandırılmış hisse senedi olmak üzere 19 milyar dolara satın alındı. Uygulama Android, BlackBerry, İphone, Nokia gibi birçok telefon markasıyla sorrunsuz olarak çalışmaktadır. WhatsApp internet aracılığıyla fotoğraf, video, ücretsiz arama, sesli ve yazılı mesaj gibi hizmetleri kullanıcıya sağlamaktadır.

Ayrıca şirketin kurulmasınında oldukça ilginç bir hikayesi bulunmaktadır:

Yahoo'da çalışan iki arkadaş olan Jan Koum ve Brian Acton, Yahoo'dan 2007 yılında ayrılıp kafalarındaki bu projeyle Facebook'a iş başvurusunda bulunuyorlar fakat iş başvuruları reddediliyor. Ertesi gün Twitter'a başvuran arkadaşlar oradan da olumlu bir cevap alamıyor ve bunun üzerine 2009 yılında projeyi kendi başlarına hayata geçirme kararı alıyorlar. İşte hem Facebook hem de Twitter tarafından reddedilen bir proje olan WhatsApp bugün dünya üzerinde 1 milyon kullanıcıyı aşmış durumda. Uygulama'ya telefon numarası ile kayıt olunmaktadır. Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamada iki yıl süreyle olan ücretsiz kullanım hakkı kuralının kaldırıldığını ve programın artık tamamen ücretsiz olduğu ifade edilmiştir.

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