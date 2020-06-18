18 Haziran 2020, Perşembe

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı...
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Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 Giriş Tarihi: 18.06.2020

Son dakika haberine göre, , hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 48 bin 412 corona virüsü testinden bin 304'ü pozitif çıktı, 21 kişi hayatını kaybetti, 1382 hasta da iyileşti.

, 'deki tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada,"Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim." ifadelerine yer verdi.

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