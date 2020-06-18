Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 18 Haziran tarihinde yapılan 48 bin 412 corona virüsü testinden bin 304'ü pozitif çıktı, 21 kişi hayatını kaybetti, 1382 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 18 Haziran tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.



Bakan Koca yaptığı açıklamada,"Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim." ifadelerine yer verdi.

Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/bEybuInqAM — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2020

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