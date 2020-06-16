Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Son günlerde vaka sayılarının artması yeniden sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı tartışmalarını gündeme getirdi. Türkiye bu hafta sonu kısıtlamasız ikinci hafta sonunu geçirdi. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Türkiye normalleşme sürecinde corona virüsü ile mücadelesinde 'Kontrollü Sosyal Hayat' evresine geçiş yaptı. Bu evrede vaka sayılarında bir artış meydana gelince yeniden kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.
BU HAFTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu kısıtlama uygulanmasına yönelik henüz bir açıklamada bulunmadı.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme adımları kapsamında 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma yasağının devam edeceği duyurulmuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan konu hakkında, "Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir." ifadelerine yer verdi.
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