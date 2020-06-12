Otobüs biletlerinde indirim! Otobüs bileti tavan fiyatları ne kadar? İşte kilometreye göre tavan fiyatları!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını önlemleri kapsamında şehirler arası seyahat kısıtlaması getirilmiş ve otobüs firmaları oldukça kısıtlı gelirler elde etmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, yurt içi yolcu taşımacılığında uygulanan tavan ücret tarifesinde yüzde 25 ile 30 arasında indirime gidildi. Peki, otobüs bileti tavan fiyatları ne kadar? İşte kilometreye göre tavan fiyatları...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle kara yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığında uygulanan tavan ücret tarifesinde indirime gitti.
Bakanlığın "Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle Covid-19 salgını nedeniyle firmaların maliyetleri dikkate alınarak 14 Mayıs'ta belirlenen tavan ücret tarifesinde değişikliği gidildi. Tavan ücretlerde yüzde 25 ile 30 arasında indirim yapıldı.
Buna göre, seyahat edilecek yol mesafesine göre 70 lira ile 375 lira arasında tavan ücret uygulanacak.
101-115 kilometre arası seyahatlerde 100 lira olan ücret 70 liraya çekildi.
301-350 kilometre arası 110 lira, 626-700 kilometre arası 130 lira, 701-800 kilometre arası 150 lira, 901-1000 kilometre arası 185 lira tavan ücret alınacak. 2001 kilometre ve üzeri yol mesafesinde ise 500 lira olan tavan ücret 375 liraya indirildi.
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