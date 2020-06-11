11 Haziran 2020, Perşembe

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 Giriş Tarihi: 11.06.2020

Son dakika haberine göre, , hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 49 bin 190 corona virüsü testinden 987'si pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti, 1021 hasta da iyileşti.

, 'deki tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Test sayısında 2,5 Milyona ulaştık. Şimdiye kadarki vakaların %85'i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor. "Virüsün etkisi azaldı" yanılgısı ile tedbirleri terk etmeyin." ifadelerine yer verdi.

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