Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı

Corona virüsü Bilim Kurulu saat 17.00'de video konferans yöntemiyle bir kez daha toplandı. Toplatının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 10 Haziran yeni tip corona virüsü vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

Corona virüsü Bilim Kurulu saat 17.00'de video konferans y��ntemiyle bir kez daha toplandı. Toplatının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından derlenenler;

Sizleri sağlık dileklerimle selamlıyorum. Haftalar boyunca kendilerini salgından korumaya çalışan büyüklerimizi, gençlerimizi, çocuklarımızı, insanlarımızı selamlıyorum.

Hekimlerimize hemşirelerimize bütün sağlık personelimize özverili hizmet için bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.

Bizlerle gece gündüz mesai yapan bakanlık görevlilerimize sevgi ve takdirlerimi ifade etmek istiyorum. il sağlık müdürlüklerimizi, filyasyon ekibimizi gelinen nokta için kutluyorum.

Devletimiz salgınla mücadelenin kahramanlarına gerekli imkanları sağladı. Cumhurbaşkanımızın şahsında devletimizin kurumları ve kabinemizin değerli üyelerine saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Son derece önemli bir nokta var. Sizlere teşekkürlerim tam bir zaferle sona ermiş, mutlak surette kazanılmış bir mücadelenin teşekkürü değil. Neticesi kuvvetle öngörülen bir savaşta birbirimize güç veren teşekkürlerdir.

Koronavirüs sebebiyle ilgili kısıtları büyük oranda kaldırdı. Cumhurbaşkanımız önlemlerin, yeni durum kararları dünkü kabine toplantısı ardından açıkladı. Üzerinde durulan şart koronavirüsün kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske, temizlik, sosyal mesafe ilkeleri içerisinde düzenlememiz şarttır.

65 yaş üstü büyüklerimiz sabah 10 ile akşam 8 arasında dışarı çıkabilecektir. Bu grubun evde kalmasının sebebi Kovid19'a karşı ciddi dezavantaja sahip olmalarıdır. Kısıtın neredeyse tümden kalkmış olmasının anlamı dezavantajın ortadan kalkması değildir.

YÜZDE 50 ORANINDA AZALDI



65 yaş üstü büyüklerimize sokağa çıkma yasağı konmadan önce vakaların yüzde 15,7'si bu yaş grubundandı. Sokağa çıkma yasağından sonra bu oran yüzde 7,5'a düştü. Hastalığa yakalanma oranı yaklaşık yüzde 50 oranında azalmıştır. Evde kalarak elde edilen bu sonuçar dışarıda tedbirlere tam uyumla sürdürülmelidir.

Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan kararlarla 18 yaş altı kısıtlamaların tümü kaldırıldı. Başta çocuklarımız olmak üzere hastalığı belirtisiz taşıyan, bulaştırıcılıkta potansiyeli olan gruptur. Vaka sayımızın, kayıplarımızın azalması gençlerimizin ve fedekar vatandaşlarımıza bağlıdır. Umarım gençlerimiz ve büyüklerimiz bu serbestliği hem bir hak hem hak edilmiş teşekkür olarak görürler umarım.

Sevgili gençler salgın döneminde genç olmak kabahat değildi. Belirti göstermeden virüsü taşıma potansiyeli taşımanız maalesef evlerde kaldınız. Güç de mesuliyet de artık sizde. Bu günlerin örnek genci maskesini takan, mesafesini koruyan gençtir.

Kıymetli büyüklerim evde kaldığınız günler boyunca riskten uzak kaldınız. Şimdi serbestlik gelmiş olması riskin kalktığı anlamına gelmiyor. Günde 10 saat olan serbest zaman hakkınızı ihtiyatlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Sizden ricam evden geçen günleri riske atmamanız. Lütfen büyüklüğünüzü göstermeye devam edin.

Bu sınavın finaline hazırlanmalıyız. Tedbirler konusunu layıkıyla uygulamakta her ne kadar bazı sorunlar yaşasak da iyi çalıştık. Şimdi hastalıktan kendimizi nasıl koruyacağımızı son derece iyi biliyoruz. Kontrollü sosyal hayata uyarak aktif mücadeleye geçtik. Ekonomik, sosyal, kültürel hayata katılarak işimize dönerek başladık. Koronavirüs maskesi ve koronavirüs riskine 1,5 metre mesafe tedbirden biri tek başına yeterli değildir. İki tedbir birlikte tam tedirdir.

Bir üçüncü husus var. El temizliğine normalden fazla önem gösterilmelidir. Virüs bazı yüzeylerde bir müddet canlı kalabildiği için ağza ve burna dokunulduğunda bulaş olabilir. Evimizin dışındaki her ortamda virüsten korunmanın çaresini zikrettiğimiz bu tedbirlerde arayalım.

Avrupa ülkelerine kıyasla en az kısıtlama, can kaybı ve ekonomik sıkıntıyla atlattığımız malumunuzdur. Kısıtlamaların kalkmasının zemini sağladığımız başarıdır. Başta pandemi hastanelerinde olmak üzere tüm hekim arkadaşlarım, sağlık çalışanlarımız, bilim insanlarımız, salgınla mücadelenin tüm mensupları şimdi sizden iyi haberler bekliyorlar. Onlar için maske, mesafe kurallarına, tedbirlerine uymanızdan daha güzel bir haber ve teşekkür yoktur.

Hayatlarını feda eden dünya çapında bilim insanları, hocalarımız, hekimlerimiz, hemşirelerimiz olduğunu unutmayalım. 5 bine yakın insanımızın salgın nedeniyle aramızdan ayrıldığını unutmayalım.

10 gün önce başlayan normalleşme süreci sağlık alanı başta olmak üzere çok geniş alanı içeren, büyük önem arzeden süreçtir. Dünya çapında salgın insanların evlerine kapanmasına yol açmakla kalmadı. Eğitim, ekonomi, kültür hayatına darbe vurdu. Türkiye bu süreci en az hasarla yaşayan ülkeler arasında.

Tedbirlere uymayın, normalleşme sürecini kurallara uyarak geçirmenin önemi bu bakımdan büyüktür. Tedbirlere uymak devletimize, milletimize karşı birer ödevdir. Normale dönüşün geri dönüşsüz olmasını sağlarsak daha mutlu bir ülke olacağız.

Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayımızın %40'ı kadar. YAŞ ORTALAMASI yeni vakalarda 36, vefatlarda 71. Yeni hastalar sebebiyle artan yoğun bakım ihtiyacı düne yakın. Virüsün etkisinin azaldığı fikri riskli. "Normal" olan, tedbirdir. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/dHfVy9datB — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 10, 2020

VAKA TABLOSUNU AÇIKLADI



Kontrollü sosyal hayatın amacı geriye dönüş yolunu kapatmaktır. Bu hayat tarzından taviz vermeyelim. Normalleşme sürecinde kılavumuz riskin devam ettiği gerçeğidir. Son vakayı en kısa zamanda görmek tedbirlere uyumla mümkündür. Önümüzdeki hafta dünya genelindeki seyrini size anlatmaya çalışacağım, genel bir değerlendirme yapacağım. Bugünün vaka tablosunu vermek istiyorum. Bugünkü toplam vaka sayımız 922. Düne göre bir düşüş olduğunu söyleyebilirim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 17. Düne göre biraz daha düşüş söz konusu. İyileşen vaka sayımız 2 bin 241, toplam test sayımız 26 bin 521. Yoğun bakımda tedavisi devam eden hasta sayımız 631. Bugün itibarıyla entübe edilen, cihaza bağlı olan hasta sayımız düne göre düşüş içinde 280.

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