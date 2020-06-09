DGS başvuruları ne zaman? DGS hangi tarihte yapılacak? 2020 ÖSYM DGS başvuruları...

ÖSYM'nin düzenlediği Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans programları mezunlarının lisansa geçişi için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvurular ne zaman başlıyor? DGS tarihi ne zaman? Ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar...

Üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru zamanını araştırmaya devam ediyor. Peki, DGS başvuruları ne zaman yapılacak? Sınav tarihi ne zaman? İşte tüm detaylar...

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

DGS başvuruları bugün başladı ve başvurular 17 Haziran'a kadar yapılabilecek.

DGS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

DGS başvuruları ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden ais.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra başvuru işlemi gerçekleştirilebilecek. Sitede fotoğraf geçerlilik süresi dolan adaylar ise ÖSYM büroları aracılığı ile gerçekleştirilecek.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS başvuru ücreti kılavuzun yayımlanmasının ardından netlik kazanacak

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