09 Haziran 2020, Salı

HABERLER

DGS başvuruları ne zaman? DGS hangi tarihte yapılacak? 2020 ÖSYM DGS başvuruları...

DGS başvuruları ne zaman?
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.06.2020

'nin düzenlediği Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans programları mezunlarının lisansa geçişi için düzenlenen () için başvurular ne zaman başlıyor? DGS tarihi ne zaman? Ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar...

Üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler, () başvuru zamanını araştırmaya devam ediyor. Peki, DGS başvuruları ne zaman yapılacak? Sınav tarihi ne zaman? İşte tüm detaylar...

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

DGS başvuruları bugün başladı ve başvurular 17 Haziran'a kadar yapılabilecek.

DGS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

DGS başvuruları 'nin resmi sitesi üzerinden ais.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra başvuru işlemi gerçekleştirilebilecek. Sitede fotoğraf geçerlilik süresi dolan adaylar ise ÖSYM büroları aracılığı ile gerçekleştirilecek.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS başvuru ücreti kılavuzun yayımlanmasının ardından netlik kazanacak

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
Sivas Valisi kenelere karşı uyardı! Sivas Valisi kenelere karşı uyardı!
İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör