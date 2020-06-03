Survivor'da kim elendi? Survivor ünlülerde kim elendi? Survivor Aycan Yanaç Kimdir?
Survivor 95. bölümde nefes kesen iletişim ödülü oyununu ünlüler takımı kazandı. 95. bölümde yayınlanan ada konseyinde ise Aycan, Sercan, Elif ve Yunus Emre eleme potasında ter döktü. Survivor'da elenen kim oldu?
Survivor 95. bölümde iletişim ödülünü kazanan ünlüler takımı aileleriyle telefonda konuşarak hasret giderdi. Ardından ada konseyine giden ünlüler takımında Sercan, Aycan, Elif ve Yunus Emre aralarından kimin eleneceğini merakla beklemeye başladılar. Son zamanlarda performans düşüklüğü yaşayan yarışmacılardan biri olan Aycan dün akşam elenerek Survivor'a veda etti.
AYCAN YANAÇ KİMDİR?
21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln'de devam etmiştir. Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.
2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.
Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.
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