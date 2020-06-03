03 Haziran 2020, Çarşamba

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SpaceX'in tarihi fırlatışı gerçekleştiren roketi karaya ulaştı!

SpaceX'in tarihi fırlatışı gerçekleştiren roketi karaya ulaştı!
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Giriş Tarihi: 03.06.2020

'li roket ve mekiği üreticisi 'in astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley'i 'na taşıyan mekiğini uzaya fırlatan Falcon 9 roketinin karaya ulaştığı açıklandı.

Şirketin Twitter hesabından yayımlanan mesajda, yeniden kullanılabilir özellikteki roketin 30 Mayıs'taki tarihi fırlatışın hemen ardından iniş yaptığı Atlantik Okyanusu'ndaki insansız yüzer platformun 2 Haziran'da Florida'nın Canaveral Limanı'na ulaştığı belirtildi.

Mesajda Falcon 9'u taşıyan yüzer platformun limana girişini gösteren fotoğraflar da paylaşıldı.

'in mekiğiyle yaptığı sefer, 'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından bu yana 'den yapılan ilk insanlı seferi olmuştu.

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