Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Corona virüsü salgınında ikinci dalga beklemediklerini belirten Koca, 3 Haziran'ın corona virüsü vaka sayılarını da açıkladı.

Sağlık Bakanlığı corona virüs Bilim Kurulu saat 17.00'de Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantı corona virüsü tedbirleri kapsamında video konferans yolu ile gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Koca, toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

Günlük vaka sayılarımızda istikrarlı bir azalma söz konusu. 1 Haziran itibariyle yeni bir sürece girdik bu sürece normalleşme süreci diyoruz. Ülkece nihai sonucu ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci geniş bir alanı kapsayan önemli bir süreçtir. Dünya çapındaki bu salgın ölüm kalım korkusu ile insanları eve kapatmakla kalmadı, her ticari alanı etkiledi. Dünyadaki refah seviyesi 6 ayın öncesine göre çok geriye düşmüştür. Tedbirlere uymak aynı zamanda ülkemizin refahını da güvence altına almak demektir. Yeni takvim başladığında öğrencilerimiz için güvenli ortamı hazırlamalıyız. Herkese karşı sorumluluğumuz var.

DEVLETİMİZ SALGINLA MÜCADELEDE TÜM ALT YAPISINI SEFERBER ETTİ

Devletimiz salgınla mücadelede tüm alt yapısını seferber etti. Yönetim dirayetiyle dünyada görülmemiş bir başarı elde ettik. Bugünlerin de kendine özgü zorlukları vardır. 1.zorluk salgının sona erdiği inancıdır. Tedavide elde ettiğimiz başarıya güvenerek rehavete kapılmamamız gerekiyor. Planlı bir şekilde normal şartlara döndük. Tedbirlere eğer uyulmazsa salgın devam eder, salgına karşı tedbirimiz bellidir. Evden çıkınca maskemizi takmamız gerekiyor ve 1,5 metre mesafeyi korumamız gerekiyor. Maske yüzde 100 olmasa da uyum gösterilen bir tedbirdir.

TÜRKİYE'DE 2.DALGA BEKLEMİYORUZ

Maske ve 1,5 metre mesafe uyulması gereken tedbirlerdir. Maske ve sosyal mesafeyi ihlal edenlere mesafeli yaklaşın. Biz Türkiye'de 2.dalga beklemiyoruz, tedbirlere uymaya devam edelim. Belirti göstermeyen birinden başkasına geçen hastalık bulaştığı kişide ciddi hastalıklar yaratabilir. Hastanelerimiz artık olağan hizmetlerine geçmeye başlıyor. Ertelenmiş tedavilere randevu verilecek. Hastaneler için gerekli rehberimizi hazırladık.

Bu savaşı kazanacağımıza inancımız tamdır.

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI 867

Bugün toplam test sayısı 52.305 test yapıldı bugünkü vaka sayısı 867. Bugün 24 kişi hayatını kaybetti. Bugün iyileşen sayısı 931'dir.

1 ay önce bugün 1.424 olan yoğun bakım hasta sayımız %57 oranında, 766 olan entübe hasta sayımız %66, günlük vaka sayımızsa %48 oranında azaldı. 52 bini aşkın testin sonucuna göre, bugün yeni vaka sayımız 867. TEDBİRLERLE BU DÜŞÜŞÜ DAHA DA HIZLANDIRALIM. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/hqYpVSBBL2 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 3, 2020

HAFTASONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

İllerdeki vaka durumuna göre çeşitli kararlar alınabilir.

RUSYA İLE AŞI VE İLAÇ ÇALIŞMASI



Aşı konusunda bir çağrıya biz TUSEP olarak da çıkmıştır. Türkiye'de toplam 22 üniversite ve merkezin çalışması var. Hayvan deneyi çalışmasına gelen 4 merkezimiz var. Mevkidaşımla görüştüğümde, aşı çalışmalarının özellikle hayvan çalışmalarının sonuna doğru geldiğini, insan çalışması ve klinik çalışması önemli. Bunu başka bir ülkede de yapmak gerekiyor. Bu anlamda hem onların geliştirdiği çalışmaların hem bizim geliştirdiğimiz çalışmaların birlikte yapılmasını kararlaştırdık. Yarın 2. görüşme yapılacak. Bundan sonra daha yoğun görüşme yapılacak.



İlaç çalışmasıyla ilgili Rusya'da sentez çalışmasına gelindiği, hastalarda kullanılmasının hastalarda 1 hafta önce kullanılmaya başladığını söylediler. Biz daha sürecin başında Çin'den getirdiğimiz ilaçlarla başlamıştık. Çalışmalarımızı onlar aktardık ve görüşmelerimiz devam edecek.



65 YAŞ ÜSTÜ VE GENÇLERİN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI



Sokağa çıkma kısıtlaması daha çok en son 15 ilkimizde gerçekleşmişti. İllerdeki geçişlerin kısıtlandığı bir durumdu. Önümüzdeki dönemde hafta sonu ile ilgili genel bir düşünce yok.



İl bazında, vakaların yayılımında değişiklik olursa her zaman karar almak mümkün olabilir. Bilim Kurulu'nda böyle bir öneresi oldu. Gerektiğinde iller bazında gündeme her zaman gelebilir. 65 yaş üstü ve gençlerimizle ilgili, en çok fedakarlık gösteren onlar oldu.



Halen sokağa çıkmada kısıtlı olan büyüklerimizin haftada 1 gün, gençlerimizin de haftada 2 gün sokağa çıkma izni bulunuyor. Düzenleme ile ilgili önümüzdeki hafta gündeme gelmiş olur. Bir düzenleme yapılması gündeme gelmiş oldu. Önümüzdeki hafta netleşmiş olur. Büyüklerimizin ve gençlerimizin fedakarlığına son vermek, 53 milyon kişinin tedbirlere uymasıyla doğru orantılıdır.



Özellikle bu dönemde acil olmayan elektif dediğimiz vakaların ertelendiğini biliyorsunuz. Acil olan vakalarımız hiçbir zaman bırakılmadı. Zorunlu olmadıkça sağlık ocaklarına hastanelere müracaat edilmemesi gerektiğini belirtiyoruz. Randevu sistemiyle polikiniklerin gerçekleşmesini zorunlu kıldık. Ben özellikle acil oranımız %30'lardaydı.



Bu oran bu süreçte bu kadar olmadığını gösterdi. Yani gerekli olduğu zaman sağlık kuruluşlarına müracaat edelim. Gerekli olmayan bir durum söz konusu ise sağlık kuruluşlarına gitmeyelim. Çünkü müdahale edilmesi gereken hastaya daha iyi zaman ayırıp, buluşmayı en aza indirgeyen sistemle götürmek istiyoruz. Hastanelerde hangi kurallara dikkat edilmesi gerekiyor yayınlandı. Vatandaşlarımız da bu tedbirlere uyarsa daha başarılı bir süreç olur.

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