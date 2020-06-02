Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 2 Haziran tarihinde yapılan 32 bin 325 corona virüsü testinden 786'sı pozitif çıktı, 22 kişi hayatını kaybetti, 974 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 2 Haziran tarihinde yapılan 32 bin 325 corona virüsü testinden 786'sı pozitif çıktı, 22 kişi hayatını kaybetti, 974 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 2 milyon 103 bin 44, toplam vaka sayısı 165 bin 555, toplam vefat sayısı 4 bin 585, toplam yoğun bakım hasta sayısı 633, toplam entübe hasta sayısı 271, toplam iyileşen hasta sayısı ise 129 bin 921 olarak yer aldı.

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