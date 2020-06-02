02 Haziran 2020, Salı

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 Giriş Tarihi: 02.06.2020

Son dakika haberine göre, , sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 2 Haziran tarihinde yapılan 32 bin 325 corona virüsü testinden 786'sı pozitif çıktı, 22 kişi hayatını kaybetti, 974 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, Twitter hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 2 Haziran tarihinde yapılan 32 bin 325 corona virüsü testinden 786'sı pozitif çıktı, 22 kişi hayatını kaybetti, 974 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 2 milyon 103 bin 44, toplam vaka sayısı 165 bin 555, toplam vefat sayısı 4 bin 585, toplam yoğun bakım hasta sayısı 633, toplam entübe hasta sayısı 271, toplam iyileşen hasta sayısı ise 129 bin 921 olarak yer aldı.

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