Celp döneminde alınacak önlemler neler? Milli Savunma Bakanlığı açıkladı!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü önlemleri kapsamında celp dönemlerinde alınacak önlemler Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında 'Haziran Celp Dönemi'nde silah altına alınacak askerler için havaalanı, gar ve otogarlarda irtibat noktası açılacağı duyuruldu.
Bakanlık, corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında 5 Haziran'dan itibaren başlayacak 'Haziran Celp Dönemi'nde alınacak önlemleri açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Covid-19 salgını ile mücadelesinin başarı ile devam ettiğine dikkat çekilerek, "Bize emanet edilen Mehmetçiklerin askerlik hizmetini güvenli olarak yerine getirmeleri ve virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla, her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Bu kapsamda, Haziran Celp Döneminde silah altına alınacak yükümlü personelin katılış yapacakları birliklere ulaşıncaya kadar mümkün olduğunca az kişi ile teması ederek birliklerine güvenli şekilde katılış yapmaları maksadıyla, Garnizon Komutanlıkları'nca havaalanı, gar ve otogarlarda birer irtibat noktası açılacaktır. Bu irtibat noktalarına müracaat edenler, tahsis edilen araçlar ile doğrudan birliklerine ulaştırılacaktır. Bu nedenle, 'Haziran Celp Dönemi'nde silah altına alınacak yükümlü personelin, katılış yapacakları birliklerin bulunduğu yerleşim merkezlerine ulaşmalarını müteakip, derhal, Garnizon Komutanlıkları'nca havaalanı, gar ve otogarlarda açılacak irtibat noktalarına müracaat etmeleri beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı.
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