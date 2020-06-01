01 Haziran 2020, Pazartesi

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Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?
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Giriş Tarihi: 01.06.2020

Sevilen yarışma programı 'da 2. dokunulmazlık oyunu oynandı ve 2. eleme adayı belirlendi. Peki dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 2. eleme adayı kim oldu?

'da bu hafta 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu oyunların ardından ilk eleme adayının belli olduğu Survivor'da heyecanlı anlar yaşandı. Ödülün erzak olduğu ve büyük heyecana sahne olan oyunda yarışmacılar, herşeylerini verdiler ve kazanan takım 10-5 skoruyla Gönüllüler takımı oldu.

Böylelikle Gönüllüler takımı son iki haftada oynanan 4 dokunulmazlığı da kazandı ve Ünlüler takımından 1 yarışmacının eleneceği kesinleşti.

YUNUS EMRE OYUN DIŞI KALDI

Survivor'da ünlüler takımında yarışan ile gönüllüler takımında yer alan Berkan arasında gergin dakikalar yaşandı. Bu durum Yunus Emre'nin oyun dışı kalmasına sebep oldu.

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