Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 1 Haziran tarihinde yapılan 31 bin 525 corona virüsü testinden 827'si pozitif çıktı, 23 kişi hayatını kaybetti, 974 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Haziran tarihinde yapılan 31 bin 525 corona virüsü testinden 827'si pozitif çıktı, 23 kişi hayatını kaybetti, 974 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 2 milyon 70 bin 719, toplam vaka sayısı 164 bin 769, toplam vefat sayısı 4 bin 563, toplam yoğun bakım hasta sayısı 651, toplam entübe hasta sayısı 283, toplam iyileşen hasta sayısı ise 128 bin 947 olarak yer aldı.

"DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR." ifadelerini kullandı.

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