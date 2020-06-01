01 Haziran 2020, Pazartesi

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Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 Giriş Tarihi: 01.06.2020

, hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 1 Haziran tarihinde yapılan 31 bin 525 corona virüsü testinden 827'si pozitif çıktı, 23 kişi hayatını kaybetti, 974 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, Twitter hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Haziran tarihinde yapılan 31 bin 525 corona virüsü testinden 827'si pozitif çıktı, 23 kişi hayatını kaybetti, 974 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 2 milyon 70 bin 719, toplam vaka sayısı 164 bin 769, toplam vefat sayısı 4 bin 563, toplam yoğun bakım hasta sayısı 651, toplam entübe hasta sayısı 283, toplam iyileşen hasta sayısı ise 128 bin 947 olarak yer aldı.

"DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR"

, hesabından yaptığı açıklamada "İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR." ifadelerini kullandı.

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