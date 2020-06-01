01 Haziran 2020, Pazartesi

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Dünyada corona virüsü vaka sayısı 6 milyon 300 bini aştı

Dünyada corona virüsü vaka sayısı 6 milyon 300 bini aştı
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Giriş Tarihi: 01.06.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını dünya genelinde milyonlarca insana bulaştı. Dünyada corona virüsü vaka sayısı 6 milyon 300 bini aştı

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Covid-19'a yakalanan kişi sayısı 6 milyon 300 bin 892'ye ulaştı.

Yeni tip corona virüsü vakası en fazla 'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 839 bin 679 kişi Covid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (514 bin 992), Rusya (414 bin 878), İspanya (286 bin 509), (274 bin 762), İtalya (232 bin 997), Hindistan (193 bin 473), Fransa (188 bin 882) ve (183 bin 564) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 163 bin 942'ye ulaştı.

Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Peru (164 bin 476), İran (154 bin 445), Şili (99 bin 688), Kanada (90 bin 947), Meksika (90 bin 664), Suudi Arabistan (87 bin 142), Çin (83 bin 17), Pakistan (72 bin 460), Belçika (58 bin 517) ve Katar (58 bin 433)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle 374 bin 538 kişi hayatını kaybetti.

Virüse yakalanan 2 milyon 866 bin 223 kişi iyileşirken, halen 3 milyon 60 bin 131 kişi tedavi görüyor.

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