01 Haziran 2020, Pazartesi

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7 şehirde hava durumu nasıl olacak? İşte Adana, Ankara, Antalya, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Trabzon hava durumu...

7 şehirde hava durumu nasıl olacak?
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Giriş Tarihi: 01.06.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı mücadelede olumlu sonuçların alınması ve vaka sayılarındaki önemli düşüş sonrasında 1 Haziran'da normalleşme planı kapsamında, birçok iş yerinin tedbirleri alarak açılacağı duyrulmuştu. Şehirler arası yasağın kalkmasıyla birlikte özellikle yaz aylarının gözde şehirlerinden 'da hava durumunun nasıl olduğu merak ediliyor. Peki, Antalya'da nasıl? 1 Haziran (bugün) ve 2 Haziran (yarın) hava durumları nasıl olacak? İşte 7 şehirde son dakika hava durumu verileri...

Corona virüsünün yayılma hızının düşmesi sonucu girilen normalleşme döneminde, plajlar da açılıyor. Uzun süredir deniz hasreti çeken vatandaşlar bu kararla mutlu olurken, ise moralleri bozdu. Meteorolojinin internet sitesi üzerinden yayınlanan tahminlerde yağışlı havanın pazartesiden itibaren yurt genelinde etkili olacağı belirtildi.

ANTALYA'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Antalya'da 1 Haziran Pazartesi ve 2 Haziran Salı günleri gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Çarşamba günü çok bulutlu, perşembe günü parçalı bulutlu ve cuma günü ise açık bir hava olacağı tahmin ediliyor.

İŞTE İSTANBUL VE BAZI İLLERDE BUGÜN VE YARIN BEKLENEN HAVA DURUMU

İstanbul (bugün): Gök gürültülü sağanak yağışlı 22
(yarın): Gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Antalya (bugün): Gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Antalya (yarın): Gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İzmir (bugün): Gök gürültülü sağanak yağışlı 24
(yarın): Gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Ankara (bugün): Gök gürültülü sağanak yağışlı 21
(yarın): Gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Adana (bugün): Çok bulutlu 27
(yarın): Çok bulutlu 29

Trabzon (bugün): Çok bulutlu 20
(yarın): Gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Erzurum (bugün): Parçalı bulutlu 24
(yarın): Çok bulutlu 21

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