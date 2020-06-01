7 şehirde hava durumu nasıl olacak? İşte Adana, Ankara, Antalya, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Trabzon hava durumu...
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı mücadelede olumlu sonuçların alınması ve vaka sayılarındaki önemli düşüş sonrasında 1 Haziran'da normalleşme planı kapsamında, birçok iş yerinin tedbirleri alarak açılacağı duyrulmuştu. Şehirler arası yasağın kalkmasıyla birlikte özellikle yaz aylarının gözde şehirlerinden Antalya'da hava durumunun nasıl olduğu merak ediliyor. Peki, Antalya'da hava durumu nasıl? 1 Haziran (bugün) ve 2 Haziran (yarın) hava durumları nasıl olacak? İşte 7 şehirde son dakika hava durumu verileri...
Corona virüsünün yayılma hızının düşmesi sonucu girilen normalleşme döneminde, plajlar da açılıyor. Uzun süredir deniz hasreti çeken vatandaşlar bu kararla mutlu olurken, hava durumu ise moralleri bozdu. Meteorolojinin internet sitesi üzerinden yayınlanan tahminlerde yağışlı havanın pazartesiden itibaren yurt genelinde etkili olacağı belirtildi.
ANTALYA'DA HAVA DURUMU NASIL?
Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Antalya'da 1 Haziran Pazartesi ve 2 Haziran Salı günleri gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Çarşamba günü çok bulutlu, perşembe günü parçalı bulutlu ve cuma günü ise açık bir hava olacağı tahmin ediliyor.
İŞTE İSTANBUL VE BAZI İLLERDE BUGÜN VE YARIN BEKLENEN HAVA DURUMU
İstanbul (bugün): Gök gürültülü sağanak yağışlı 22
İstanbul (yarın): Gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Antalya (bugün): Gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Antalya (yarın): Gök gürültülü sağanak yağışlı 24
İzmir (bugün): Gök gürültülü sağanak yağışlı 24
İzmir (yarın): Gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Ankara (bugün): Gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Ankara (yarın): Gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Adana (bugün): Çok bulutlu 27
Adana (yarın): Çok bulutlu 29
Trabzon (bugün): Çok bulutlu 20
Trabzon (yarın): Gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Erzurum (bugün): Parçalı bulutlu 24
Erzurum (yarın): Çok bulutlu 21
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