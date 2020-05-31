31 Mayıs 2020, Pazar

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THY İç hat uçuşları başlıyor! Normalleşme sürecinde uçaklarda alınan yeni önlemler neler?

Normalleşme sürecinde uçaklarda alınan yeni önlemler neler?
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Giriş Tarihi: 31.05.2020

salgını sebebiyle iç ve dış hat uçuşları durdurulmuştu. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte iç hat uçuşları yarın başlıyor. Peki, normalleşme sürecinde uçaklarda alınan yeni önlemler neler?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını sürecinde iç ve dış hat uçuşları geçici süre ile durdurulmuştu. Başkan 'ın kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada seyahat yasağının kalktığını açıklamasıyla birlikte 1 Haziran'da iç hat uçuşları başlayacak.

NORMALLEŞME SÜRECİNDE UÇAKLARDA ALINAN YENİ ÖNLEMLER NELER?

Havaalanı girişlerinde maske zorunluluğu olacak. Girişte ateş ölçümü yapılacak ve sadece uçuşu olan kişiler içeri girebilecek.

Maske ve eldivenler için atık kutusu ve dezenfektanlar eklendi. Biletler için görevli yardımı ile temassız cihazlardan bilet alınabilecek.

Gişelerde de yeni bilet sistemi ile temas minimuma indirilecek.

Sosyal mesafe bantları yerlere yapıştırıldı. Uçak bekleme alanlarında da sosyal mesafe kuralları geçerli olacak.

Uçaklara el bagajı alınmayacak.

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