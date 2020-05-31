Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman yapılacak? MEB'den açıklama geldi!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları hakkında beklenen tarihleri açıkladı. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavlarının 25-26 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavlarının 25-26 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.
Bakanlığın internet sitesinden, açık öğretim kurumları 2'nci dönem sınavlarına ilişkin duyuru yapıldı.
Duyuruda, şu bilgilere yer verildi:
"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır."
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