31 Mayıs 2020, Pazar

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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman yapılacak? MEB'den açıklama geldi!

Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman yapılacak?
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Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 Giriş Tarihi: 31.05.2020

(), Açık (AÖL) sınavları hakkında beklenen tarihleri açıkladı. Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavlarının 'da yapılacağını açıkladı.

, Ortaokulu, Açık , Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavlarının 'da yapılacağını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinden, açık öğretim kurumları 2'nci dönem sınavlarına ilişkin duyuru yapıldı.

Duyuruda, şu bilgilere yer verildi:

"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır."

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