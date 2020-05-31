65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saat kaçta başlıyor?

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsüne (Covid-19) önlem olarak Türkiye'de 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, ardından haftanın bir günü 65 yaş üstü vatandaşlara belirli saatler arasında sokağa çıkma izni verilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından konuya yönelik açıklamalar yapmış ve Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından İçişleri Bakanlığı da yayınladığı genelgede 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma izin saatleri ve tarihlerine ilişkin bilgilere yer vermişti. Peki, 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak. 65 yaş üstü hangi gün, saat kaçta sokağa çıkabilecek? İşte detaylar...

Corona virüsü pandemisi şüphesiz ki en çok çocuklar ve yaşlıları etkilemektedir. En riskli gruplar arasında sayılan yaşlıların sayıları 7.5 milyona ulaşmıştır. Hal böyle olunca kısıtlamalar adına en riskli gruplar da yaşlılar olmaktadır. Bu sebepten ötürü haftada bir gün dışarı çıkma izni bulunan yaşlılar 65 yaş üstü ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak sorusuna yanıt arıyor. Normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte son yapılan Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son dakika açıklamalarında yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak sorusunun da yanıtını vermiş oldu. Buna göre; 65 yaş üstü ne zaman, saat kata sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri neler? İşte son dakika haberine ilişkin detaylar!

65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA SOKAĞA ÇIKACAK? 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek. İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek." dedi.

Buna göre; haberimizin içerisinden 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri ile konuya yönelik son dakika detaylarına ulaşabilirsiniz...

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Erdoğan'ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların 31 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceği belirtildi.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

En riskli grup sayılan ve sayıları 7.5 milyona ulaşan 65 yaş üstüyle ilgili kısıtlamanın haziran ayının ortasında ya da sonunda kalkması bekleniyor.

Karar vaka sayılarındaki artış ya da azalmaya göre verilecek. Seyahat kısıtlamalarının kalkmasının ardından vaka artışı olup olmayacağı gözlendikten sonra 65 yaş ve üzeri için uygulanan kısıtlamaların tamamen kalkması gündeme gelecek. Riskli çalışma gruplarından diş hekimleri için de kısıtlamanın ağustos ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunanların, idari izinli sayılacağı açıklandı. Ağustos ayında planlanan hac ziyaretlerinin ise bu yıl yapılmaması bekleniyor. Suudi Arabistan'ın koronavirüs salgını nedeniyle yasakları devam ettirdiği, bu yasakların seyrine göre yeni kararlar alınabileceği ifade ediliyor. 2020-2021 yılı umre ziyaretleri içinse en erken 1 Eylül tarihine işaret ediliyor.

Bu kararlar perşembe günü Ankara'da ilk kez yüz yüze düzenlenecek bakanlar kurulunda kesinleşecek

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