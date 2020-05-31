31 Mayıs 2020, Pazar

HABERLER

65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saat kaçta başlıyor?

65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saat kaçta başlıyor?
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.05.2020

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsüne (Covid-19) önlem olarak 'de vatandaşlara sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, ardından haftanın bir günü 65 yaş üstü vatandaşlara belirli saatler arasında sokağa çıkma izni verilmişti. Başkan , geçtiğimiz günlerde düzenlenen 'nın ardından konuya yönelik açıklamalar yapmış ve Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından İçişleri Bakanlığı da yayınladığı genelgede 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma izin saatleri ve tarihlerine ilişkin bilgilere yer vermişti. Peki, 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak. 65 yaş üstü hangi gün, saat kaçta sokağa çıkabilecek? İşte detaylar...

Corona virüsü pandemisi şüphesiz ki en çok çocuklar ve yaşlıları etkilemektedir. En riskli gruplar arasında sayılan yaşlıların sayıları 7.5 milyona ulaşmıştır. Hal böyle olunca kısıtlamalar adına en riskli gruplar da yaşlılar olmaktadır. Bu sebepten ötürü haftada bir gün dışarı çıkma izni bulunan yaşlılar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak sorusuna yanıt arıyor. Normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte son yapılan 'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son dakika açıklamalarında yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak sorusunun da yanıtını vermiş oldu. Buna göre; 65 yaş üstü ne zaman, saat kata sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri neler? İşte son dakika haberine ilişkin detaylar!

65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA SOKAĞA ÇIKACAK? 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek. İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek." dedi.

Buna göre; haberimizin içerisinden 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri ile konuya yönelik son dakika detaylarına ulaşabilirsiniz...

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Erdoğan'ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların 31 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceği belirtildi.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

En riskli grup sayılan ve sayıları 7.5 milyona ulaşan 65 yaş üstüyle ilgili kısıtlamanın haziran ayının ortasında ya da sonunda kalkması bekleniyor.

Karar vaka sayılarındaki artış ya da azalmaya göre verilecek. Seyahat kısıtlamalarının kalkmasının ardından vaka artışı olup olmayacağı gözlendikten sonra 65 yaş ve üzeri için uygulanan kısıtlamaların tamamen kalkması gündeme gelecek. Riskli çalışma gruplarından diş hekimleri için de kısıtlamanın ağustos ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunanların, idari izinli sayılacağı açıklandı. Ağustos ayında planlanan hac ziyaretlerinin ise bu yıl yapılmaması bekleniyor. 'ın koronavirüs salgını nedeniyle yasakları devam ettirdiği, bu yasakların seyrine göre yeni kararlar alınabileceği ifade ediliyor. 2020-2021 yılı umre ziyaretleri içinse en erken 1 Eylül tarihine işaret ediliyor.

Bu kararlar perşembe günü 'da ilk kez yüz yüze düzenlenecek bakanlar kurulunda kesinleşecek

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı... Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı...
PlayStation 5'in tanıtım tarihi açıklandı! PlayStation 5'in tanıtım tarihi açıklandı!
Bakan Koca vaka sayısını açıkladı! Bakan Koca vaka sayısını açıkladı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör