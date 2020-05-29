29 Mayıs 2020, Cuma

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SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca vaka sayısını açıkladı!
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Giriş Tarihi: 29.05.2020

Son dakika haberine göre; , hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 29 Mayıs tarihinde yapılan 36 bin 155 corona virüsü testinden bin 141'i pozitif çıktı, 28 kişi hayatını kaybetti, bin 594 hasta da iyileşti.

, 'deki 29 Mayıs tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım." ifadelerine yer verdi.

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