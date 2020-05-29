Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü ne anlama geliyor? Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider?

Vatani görevlerini gerçekleştirmeye hazırlanan binlerce genç vatandaşın askerlik yerleri açıklandı. Askerlik yerleri konusunun gündem olmasıyla birlikte sınıflandırılmış yükümlü ile ilgili detaylar da araştırılmaya başlandı. Askerlik görevlerini gerçekleştirmeye hazırlanan vatandaşlar ise "Sınıflandırılmış yükümlü nedir?" "Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider?" "Sınıflandırılmış yükümlü ne demek?" gibi soruları arama motorlarında aratmaya başladı. Askere gidecek kişinin sınıfının ve birliğinin belli olduğunu ifade eden bu durumun ayrıntıları merak ediliyor. Sınıflandırılmış yükümlü kavramıyla ilgili merak edilen tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Corona virüsü salgını nedeniyle pandemiye önlem olarak ertelenen askerlik celp işlemleri yeniden başlıyor. Bu kapsamda bedelli askerlik için yeni alımın 20 Haziran'da başlayacağı duyurulurken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da terhis işlemlerinin 31 Mayıs'ta başlayacağını açıkladı.

Ertelenen terhis ve celp işlemlerinin yeniden başlayacağının duyurulmasının ardından askere gidecek vatadaşlar arama motorlarında "Sınıflandırılmış yükümlü nedir?" "Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider?" "Sınıflandırılmış yükümlü ne demek?" gibi soruları aratmaya başladı.

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NE DEMEK?

Sınıflandırılmış yükümlü, er ve yedek subay adaylarının sevk edileceği yerin ve hangi sınıfta görevini yerine getireceğin belli olduğunu ifade etmektedir.

Milli Savunma Bakanı Akar, "31 Mayıs Pazar gün��nden itibaren terhisleri başlatacağız. Bununla ilgili önemli tedbirler alındı" dedi.

BEDELLİ ASKERLİK CELP TARİHLERİ

Er ve erbaşlar için 1. grup sevk tarihi 5 Haziran 2020 olacak. İlk grup sevk belgesini 1-5 Haziran tarihleri arasında alabilecek.

Haziran grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 20 Haziran 2020 olacak. Bu grup ise 16-20 Haziran tarihleri arasında sevk belgelerini alabilecekler.

Yedek subay ve astsubay adayları, er ve erbaşların ikinci grubu ve ertelenen nisan grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 29 Haziran 2020 olacak. Bu grup içerisinde yer alanların sevk tarihleri ise 25-29 Haziran olacak.

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