Prof. Dr. Feriha Öz Sancaktepe Acil Durum Hastanesi açılıyor
Başta corona virüsü salgını, deprem ve afetlerle mücadelede büyük bir katkı sağlayacal olan, 1008 yatak kapasiteli hastane, sağlık sistemine ve turizmine büyük bir katkı sunacak. Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün hizmete açılıyor.
Yeni tip corona virüsü (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sancaktepe'de inşa edilen Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün yapılacak törenin ardından hizmet vermeye başlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılışına katılacak.
Başkan Erdoğan'ın 6 Nisan'da müjdesini verdiği, "çok amaçlı acil durum hastanesi"nin inşaat çalışmaları da tamamlandı. Sarıgazi Mahallesi'ne inşa edilen hastanede ilk günden bu yana hummalı çalışmalar devam etti ve açılış için de geri sayım başladı.
Corona virüsü salgınından hayatını kaybeden dünyaca ünlü Türk Patolog Prof. Dr. Feriha Öz'ün isminin verildiği hastanede yapılacak tören öncesinde son hazırlıklar yapıldı.
Bu kapsamda önceki gün sabah saatlerinde "Hocaların hocası" olarak da anılan Prof. Dr. Öz'ün isminin yazılı olduğu tabela hastane binasına asılırken, ekiplerin çevre ve peyzaj düzenlemelerine yönelik çalışmaları da aralıksız sürdü.
Hastane, kentin hizmet yarışında önemli bir görev üstlenecek
Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı sağlık tesisi, ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarıyla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olarak hizmet verecek.
Hastane, 125 bin metrekare alana kurulurken, 75 bin metrekarelik kapalı alanıyla sağlık hizmeti verecek. 1008 yatak kapasitesi ile sağlık sistemine önemli katkılar sunacak hastanede istenildiğinde her oda yoğun bakıma da dönüştürülebilecek.
Sağlık tesisinde 500 araçlık otopark ve 16 ameliyathanenin yanı sıra 36'sı diyaliz ve yoğun bakım altyapısına sahip 576 banyolu hasta yatak odası, 36'sı diyaliz hasta altyapısına sahip 432 yoğun bakım yatağı, 36 acil müşahede yatağı, 8 triyaj, 2 CRP, 4 tomografi, 4 MR, 2 X-ray odası bulunuyor.
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