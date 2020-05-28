28 Mayıs 2020, Perşembe

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İstanbul'da hangi camilerde cuma namazı kılınabilecek? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı!

Hangi camilerde cuma namazı kılınabilecek?
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Giriş Tarihi: 28.05.2020

salgını önlemleri kapsamında toplu ibadetler yasaklanmıştı. Alınan önlemler doğrultusunda Cuma namazlarına verilen ara yarın son buluyor. Belirli imkanlara sahip , mescid ve açık alanlar belirlendi. açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Cuma günü özlem ve hasret bitiyor. İstanbul'da cuma namazı kılınacak , mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. Gerekli tedbirlere uyarak ibadetimizi yapacağız. Allah kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın paylaştığı film, Süleymaniye Camisi, Sultanahmet Camisi, Yeni Cami (Eminönü), Ortaköy Camisi ile Çamlıca Camisi'nin etrafında ve içerisinde "sinek" olarak da bilinen Fly Through (Uçmak) tekniği ile 130 kilometre hıza yaklaşık 1,5 saniyede ulaşabilen FPV drone ile edilen görüntülerden oluşuyor ve bu alanda Türkiye'de yapılan ilk kapsamlı film olma özelliğini taşıyor.

kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanların yer aldığı listeler Valiliğin "www..gov.tr" internet sitesinde genel olarak, ilçe kaymakamlıklarının internet sitesinde ilçe bazlı yer alıyor. Listelerde camilerin kullanılabilir avlu/bahçe metrekaresi ve maksimum cemaat kapasitelerine de yer verildi.

Listeye, "http://www.istanbul.gov.tr/ilimizde-cami-ve-mescitlerin-ibadete-acilmasi-basin-aciklamasi-2020-47" linkinden ulaşılabiliyor.

İstanbul'daki 3 bin 457 cami ve mescitten, 1923 cami ve mescit ile 264 mekanda cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlandı.

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