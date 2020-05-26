Cuma namazları ne zaman kılınabilecek? Cuma namazları nasıl kılınacak? Diyanet açıkladı!
Corona virüsü salgını sebebiyle toplu ibadetler yasaklanmış ve cuma namazlarına gidilmiyordu. İbadethanerler normalleşme sürecinde belirli koşullar dahilinde tekrar açılıyor. Diyanet, cuma namazları hakkında afiş hazırladı. Peki, Cuma namazları ne zaman kılınabilecek? Cuma namazları nasıl kılınacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) ile mücadele sürecinde 29 Mayıs'ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde kılınmaya başlanacak cuma namazı için alınması gereken tedbirlere ilişkin afiş yayınladı.
Başkanlığın internet sitesinde, "Camilerimiz Cemaatine Kavuşuyor" başlığıyla yer alan afişte, Covid-19 tedbirleri kapsamında bir süredir cemaatle ibadet yapılamayan camilerin kademeli olarak ibadete açıldığı hatırlatıldı.
Camilerin abdesthane ve tuvaletlerinin kapalı olacağı için abdestin ev ve iş yerlerinde alınması uyarısı yapılan afişte, camide bulunulduğu süre içerisinde maskenin çıkarılmaması ve kişisel seccadeyle gelinmesi gerektiği vurgulandı.
Namazın işaretle belirtilen yerlerde kılınması gerektiği kaydedilen afişte, camiye giriş-çıkışlarda ve içeride güvenli mesafenin ihmal edilmemesi, namaz öncesi ve sonrasında fiziksel temas ile musafahadan kaçınılması gerektiği belirtildi.
Ayrıca afişte, hastalık belirtisi taşıyanlara namazı evde kılmaları tavsiyesinde bulunuldu.
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