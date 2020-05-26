Çarıklı Milyoner filmi ne zaman çekildi? Çarıklı Milyoner filmi nerede çekildi? Çarıklı Milyoner filminin oyuncuları kimler ve Çarıklı Milyoner filminin konusu ne?

Başrollerini Kemal Sunal ve Necla Nazır'ın oynadığı Çarıklı Milyoner filmi kullanıcılar tarafından aratılmaya başlandı. Peki, Çarıklı Milyoner filmi ne zaman ve nerede çekildi? Çarıklı Milyoner filmi oyuncuları kimler ve Çarıklı Milyoner filminin konusu ne? İşte detaylar...

Yeşilçam yapımlarından Çarıklı Milyoner, Kartal Tibet'in yönetmenliğinde ve Kemal Sunal, Necla Nazır gibi isimlerin başrollerini aldığı film, komedi-dram dalında izleyenleri kendine bağlıyor. Peki, Çarıklı Milyoner ne zaman ve nerede çekildi? Çarıklı Milyoner oyuncuları kimler? İşte tüm bilgiler...

ÇARIKLI MİLYONER NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

1983 yılında çekilen 1 saat 26 dakikalık Çarıklı Milyoner filminin çekimleri, İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleşmiştir. Ancak köy sahnelerinin nerede çekildiği bilinmemektedir.

ÇARIKLI MİLYONER FİLMİNİN KONUSU

Çarıklı Milyoner filmi, tanımadığı babasından kalan mirası almak için İstanbul'a giden genç bir adamın hikayesini konu etmektedir.

Köyde davulculuk yaparak geçimini sağlarken hayatı, tanımadığı babasından kalan mirası öğrenmesiyle bambaşka bir hal alan Bayram; Hilmi Tok adındaki milyarder iş adamının geçirdiği trafik kazasının ardından ölmesiyle büyük bir servete varis olur.

Mirası almak için İstanbul'a gelen genç adam, bilmediği bir dünyaya adım atar. Tüm gözler Bayram'ın üzerindedir ve çevresindeki herkes ondan bir şeyler koparmaya çalışmaktadır. Bu sırada gazeteci bir kadın da Bayram ile ilgili haber yapabilmek için onu kendisine aşık etmeye çalışır. Aralarında gerçekten bir bağ oluşunca, genç kadın yaptıklarından dolayı pişman olur.

Ancak Şaban'ın aşık olduğu kadının kendi hakkında haberler yapan gazeteci olduğunu öğrenmesi işlerin karışmasına neden olur.

ÇARIKLI MİLYONER FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Yönetmen: Kartal Tibet

Senaryo: İhsan Yüce

OYUNCULAR

Bayram Tok – (Kemal Sunal)

Suna – (Necla Nazır)

Hilmi Tok – (Bayram'ın babası Ali Şen)

Osman Efendi – (Reha Yurdakul)

Meloş – (Belkıs Dilligil)

Muhasebe Müdürü – (Selim Naşit)

Avukat Hürrem – (Hüseyin Kutman)

Gazete Patronu – (Memduh Ün)

Uçurumdan atmak isteyen adam: Ferdi Atuner





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