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Maide'nin Altın Günü filmi nerede çekildi? Maide'nin Altın Günü filmi konusu ve oyuncuları!

Maide'nin Altın Günü filmi konusu ve oyuncuları
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Giriş Tarihi: 25.05.2020

Başrolünü 'nın oynadığı "Maide'nin Altın Günü"nün ATV ekranlarında gösterilmesiyle birlikte kullanıcılar film hakkında çeşitli bilgileri aratmaya başladılar. Peki, Maide'nin Altın Günü nerede çekildi? Maide'nin Altın Günü filminin konusu nedir ve oyuncuları kimler? İşte tüm detaylar...

2017 yılı yapımı film komedi türünde olup Maide, titiz mi titiz, marifetli mi marifetli bir ev kadınıdır. Mahallenin en havalı altın günlerini yapmasıyla meşhurdur. Kısırları, börekleri, eğlencesi dillere destandır. Altın günlerinden birinde Maide'nin aile yadigârı gerdanlığı çalınır ve hikaye burada başlar. Buna göre; Maide'nin Altın Günü filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Maide'nin Altın Günü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Maide'nin Altın Günü filmi çekimleri Sarıyer ve Kozyatağı'nda gerçekleşti.

MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ FİLMİ KONUSU

Maide, titiz mi titiz, marifetli mi marifetli bir ev kadınıdır. Mahallenin en havalı altın günlerini yapmasıyla meşhurdur. Kısırları, börekleri, eğlencesi dillere destandır. Altın günlerinden birinde Maide'nin aile yadigârı gerdanlığı çalınır. Gerdanlığı bulmak için dışından gelen ergen yeğeni Yağmur ile bir liste yaparlar. Güne gelen kadınların tek tek peşine düşecekleri bu macerada başlarına birbirinden komik olaylar gelecektir.

MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2017

Yönetmen :

Türü : Komedi

Oyuncular : , Mesut Can Tomay, Hilmi Özçelik, , Demet Gül

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