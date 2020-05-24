Kuşluk vakti ne zaman? Kuşluk namazı nasıl kılınır? Kuşluk namazı vakti saat kaçta? Kuşluk nedir?
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle camiye gidemeyen müslümanlar, bu yıl ibadetlerini evlerinde kuşluk namazını kılarak gerçekleştirecek. Vatandaşlar ise arama motorlarında "Kuşluk vakti ne zaman?", "Kuşluk namazı nasıl kılınır?", "Kuşluk namazı vakti saat kaçta?" gibi soruları arama motorlarında aratmaya başladı. Peki, kuşluk vakti ne zaman, kuşluk namazı vakti saat kaçta? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği kuşluk vaktiyle ilgili tüm bilgiler...
Ramazan Bayramı'nın ilk gününün başlamasıyla birlikte vatandaşlar kuşluk vaktiyle ilgili bilgileri arama motorlarında aratmaya başladı. Arapça karşılığı "Duha" olan kuşluk kelimesi, güne ait bir zaman dili anlamına gelmektedir. Kuşluk vakti, güneşin doğuşundan 45 dakika sonra başlar ve öğre vaktinden 20 dakika önce sona erer. Bu zaman diliminde kuşluk nmazı kılınması tavsiye edilir.
KUŞLUK NAMAZI NASIL KILINIR?
İşrak veya kuşluk namazları; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: "Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim." (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 12)
Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen kuşluk namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).
KUŞLUK VAKTİ NE ZAMAN?
Kuşluk namaz saati Türkiye'nin her ilinde farklılık gösteriyor. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kuşluk namazı kılmak isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinden kuşluk namaz saatini görüntüleyebilirler.
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