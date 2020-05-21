Ramazan Bayramı ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı kaç gün?
11 ayın sultanı ramazanın bitmesine oldukça az bir süre kaldı. Bayramın bitmesine yakın araştırmalar yapılmaya başlandı. Birçok kişi Ramazan Bayramı'nın ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı kaç gün?
Sokağa çıkma yasağının olacağı Ramazan Bayramı'nda yasak arefe gününden başlayacak. Kısıtlama bu kez 81 ilde olacak ve bayram boyunca devam edecek. 4 günlük sokağa çıkma yasağı sebebiyle bayram coşkusu evlerde yaşanacak.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramı 3 gün olarak idrak edilecek. 24 Mayıs 2020 Pazar gününe denk gelecek. Bayramın ikinci gün 25 Mayıs Pazartesi ve üçüncü günü 26 Mayıs Salı olacak.
Bu günler resmi tatiller içerisinde yer aldığı için bankalar ve diğer birçok kamu kurumu kapalı olacak.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz 2020 Cuma günü başlayacak. Toplamda 4 gün sürecek.
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