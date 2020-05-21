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65 yaş üstü seyahat izni 258 bin 651 kişiye verildi!

65 yaş üstü seyahat izni 258 bin 651 kişiye verildi!
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Giriş Tarihi: 21.05.2020

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını önlemleri kapsamında uzun süredir evlerinde kalan vatandaşlara memleketlerine seyahat izni verildi. Yapılan başvurular sonucunda 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi.

, seyahat izin belgesi başvurusu onaylanan 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar ile refakatçilerinin sayısının 258 bin 651 olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, bugün saat 17.30 itibarıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden, seyahat izin başvurularıyla refakatçiler dahil 258 bin 651 kişiye izin verildi.

65 yaş üstü seyahat izni açıklaması! haberin devamı

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