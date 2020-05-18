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Şehir hastanesinin adı ne olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı!

Şehir hastanesinin adı ne olacak?
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Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 Giriş Tarihi: 18.05.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini devam ettiriyor. Salgının ardından yeni şehir hastaneleri yapımına hız verilmişti. Şehir hastanelerinin isimleri belli oldu.

Başkan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla yeni şehir hastanelerinin isimlerini açıkladı.

ŞEHİR HASTANELERİNİN ADI NE OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Maske kullanmayı alışkanlık haline getireceğiz. Sokakta, işyerinde, toplu taşıma alanında, sosyal hayatın her alanında insanlarla aramızda en az 1,5-2 metre mesafe bırakacağız, ellerimizi her fırsatta yıkayacağız. Maske, mesafe ve temizlik üçlüsü artık hayatımızın vazgeçilmez birer parçası haline gelecektir.

Zorunlu olmadıkça dışarı çıkıp kalabalığa karışmamak çok önemlidir. Hastanelerimizde tedavi gören vaka sayısı oldukça düşük düzeydedir. Hizmete açtığımız, açmak üzere olduğumuz hastane ve personelle sağlık altyapımızı daha da güçlendiriyoruz. Başakşehir Hastanesi'ni Japonya Başbakanı ile açıyoruz. Cam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak ismini belirledik. Cam bizi Sakura Japonya'yı temsil etmesini istedik." ifadelerini kullandı.

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