17 Mayıs 2020, Pazar

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SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca açıkladı! İşte Türkiye'de son durum....
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Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 Giriş Tarihi: 17.05.2020

Son dakika haberine göre; , hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 17 Mayıs tarihinde yapılan 35 bin 369 corona virüsü testinden bin 368'i pozitif çıktı, 44 kişi hayatını kaybetti, 1 bin 825 hasta da iyileşti.

, 'deki 17 Mayıs tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım." ifadelerine yer verdi.

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