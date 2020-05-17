SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

Dünyada hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle okullar kapatılmış ve online derslerle eğitim-öğretime devam edilmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise geçtiğimiz günlerde milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusuna dair açıklama yapmıştı. 1 Haziran'da okulların açılacağına dair birçok iddialara açıklık getiren Selçuk, öğrencilerin ve velilerin merak ettiği birçok konuya dair açıklamalarda bulunmuştu. Ziya Selçuk'un açıklamasında sonra ise okulların açılmasında hangi senaryoların uygulanacağı belli olmaya başladı. Hazırlanan senaryoya göre ilk olarak 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencileri okula çağrılacak. Daha sonra telafi eğitim amacıyla okullar açılacak. Peki, 2020 okullar ne zaman açılacak? Haziran'da okullar açılacak mı? İşte öğrenci ve velilerin konuya dair merak ettiği son dakika gelişmeleri...

Corona virüsü salgınının ülkemizde görülmesi sonrası pandeminin yayılmasına karşı Türkiye'de birçok önlem alınmış ve bu önlemleri biri de okulların kapatılması olmuştu. Okulların kapatılmasıyla birlikte uzaktan eğitime geçilmiş ve dersler online olarak işlenmeye başlamıştı. Milyonlarca öğrenci ve veli ise okulların ne zaman açılacağını merak edip arama motorlarında "2020 Okullar ne zaman açılıyor?" "Okullar ne zaman açılacak?" "Haziran'da okullar açılacak mı?" gibi soruları aratmaya başladılar.

OKULLAR 1 HAZİRAN'DA AÇILACAK MI?

Ülkemizde corona virüsü vakalarını düşmesinin ardından okulların açılıp açılmayacağı merak konusu olurken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada Bilim Kurulu'nun uygun görmesi ve iyileşme oranının bu şekilde ilerlemesi takdirde okulların 1 Haziran tarihinde açılacağının mesajını vermişti.

DEVAM ZORUNLULUĞU OLACAK MI?

Okulları haziran ayında açılması beklenirken, devam zorunluluğu olup olmayacağı da merak konusu olmuştu. Bu konuda öğrencilerin ve ailelerin kararlarının dikkate alınacağı ve öğrencilerin okullara devam zorunluluğu olmayacağı öğrenildi. Ayrıca ders programının da eskisi kadar yoğun uygulanmayacağı ve sınıftaki öğrenci sayısının da azaltılması bekleniyor.

TELAFİ EĞİTİMİ NASIL VERİLECEK?

Corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle okulların kapatılmasınn ardından telafi eğitimi yapılıp yapılmayacağı da merak edilirken, Bakan Selçuk öğrencilerin yaz tatillerini doyasıya çıkaracağını açıklamıştı. Bu açıklama, temmuz ve ağustos aylarında telafi eğitiminin uygulanmayacağı şeklinde yorumlandı. Telafi eğitiminin uygulanması takdirde katılımların ailelere bırakılması düşünülüyor.

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