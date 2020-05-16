65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni hangi gün? Saatler değişti mi? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında ülkemizde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Normalleşme planıyla birlikte kademeli olarak geçilen sokağa çıkma izninde 65 yaş üstü vatandaşlar belli günlerde, saat 11.00-15.00 arasında sokağa çıkabiliyordu. Meteorolojiden yapılan son uyarıya göre 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma saatleri değiştirildi. Peki, yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak? 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma izni saat kaçta, hangi gün? İşte son dakika gelişmeleriyle tüm detaylar...

Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstündeki vatandaşlar, geçen hafta 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle uzun bir aradan sonra evden dışarı çıkmıştı. Yüz binlerce vatandaş, ikinci kez ne zaman sokağa çıkabileceklerini merak ediyor. Peki, yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni hangi gün?

Covid-19 tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 65 yaş üstü vatandaşlar, uzun aradan sonra dışarıda olmanın keyfini yaşamıştı. Şimdi ise bu izninin yeniden ne zaman olacağı sorgulanıyor. İşte, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni hakkında merak edilenler...

11 Mayıs'ta gerçekleşen kabine toplantısının ardından corona virüsüyle mücadele kapsamında yeni kararları açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağının detaylarını paylaşmıştı.

16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 65 yaş üstü 17 Mayıs'ta sokağa çıkabilecek.

Meteoroloji'den yapılan uyarılara göre 65 yaş üstünün sokağa çıkma izni saatleri değişti. Meteorolojik verilere göre, 17 Mayıs pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti. Yapılan değişiklikle bu kapsamdakiler pazar günü 12:00- 18:00 saatlerinde sokağa çıkabilecek" denildi.

65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağının ne zaman sona ereceği ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.

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