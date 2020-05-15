Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında birçok ilde şehirler arası seyahat yasağı getirildi. Vatandaşlar seyahat yasdağı ne zaman btecek araştırma yapıyor. Peki, Seyahat yasağı hangi illerde kalktı? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

Normalleşme sürecinin başlamasıyla seyahat kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılıyor. Bazı illerde seyahat yasağı devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın genel hatlarını belirlediği şehirler arası seyahat yasağı, bazı şartlara uyan vatandaşlar için geçersiz sayılabiliyor.

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Şehirler arası seyahat yasağının ne zaman biteceği hakkında herhangi bir açıklama veri yer almıyor. Hürriyet'de yer alan habere göre hat ve dış hat uçuşları 28 Mayıs'ta kademe kademe başlayacak. Salgın ile mücadeledeki rakamlarına göre uçuşların başlaması haziran ayına da kalabilir. İlk etapta 19 ülkeye uçuş planlanıyor. Yurtiçi uçuşlarda, seyahat kısıtlamasının devam ettiği şehirlerde seyahat izni alarak yolculuk yapılacak. Seyahat kısıtlamasının 27 Mayıs ve 31 Ağustos olarak belirlenen normalleşmenin ikinci aşamasında tamamen bitmesi durumunda bütün uçuşlar serbest olacak.

SEYAHAT YASAĞI KALDIRILAN İLLER

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre;

Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan itibaren kaldırıldı.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı. Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

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