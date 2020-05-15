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Şener Özbayraklı Şilan Makal ile dünya evine girdi! Şilan Makal kimdir?

Şener Özbayraklı Şilan Makal ile dünya evine girdi!
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 Giriş Tarihi: 15.05.2020

Galatasaraylı futbolcu oyuncu ile sessiz sedasız dünya evine girdi. Şener Özbayraklı'nın eşi Şilan Makal'ın yaşamı merak konusu oldu. Peki, Şilan Makal kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapar?

, 'İşte Benim Stilim' yarışması ile tanındı. Şilan Makal tarih bölümünden mezun oldu. Şilan Makal daha sonra uygulamalı oyunculuk eğitimi aldı. Şilan Makal'ın yaşamı merak konusu oldu. Şilan Makal hakkında merak edilenler…

ŞİLAN MAKAL KİMDİR?

Şilan Makal, 1993 yılında 'da doğmuştur. Eğitimini Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamlamıştır.

Şilan Makal 2015 yılında İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyurmuştur. Oyuncu olmak isteyen Şilan Makal Tuğçe Yıldırım'dan Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi almıştır. 'un yakın arkadaşıdır. Şilan Makal, Murat Dalkılıç'ın, 'Aşınayız' isimli parçasının klibinde rol almıştır.
Başrolünde Jessica May Drociunas ve Tolga Mendi'nin yer aldığı Yeni Gelin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

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