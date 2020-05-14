14 Mayıs 2020, Perşembe

HABERLER

Son dakika: KPSS tarihleri belli oldu! KPSS başvuru tarihi ne zaman?

KPSS başvuru tarihi ne zaman?
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 Giriş Tarihi: 14.05.2020

Binlerce kişinin merakla beklediği sınavı hakkında 'den son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre KPSS hakkında merak edilen tarigler açıklandı. Peki, KPSS başvuru tarihleri ne? KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri ne?

başvuru tarihleriyle ilgili 'den son dakika açıklaması geldi.

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 6 Eylül'de yapılacak. Başvuru tarihleri ise 30.06.2020-13.07.2020 tarihleri arasında olacak. 2020-KPSS Lisans () 1. gün sınavı 12.09.2020'de gerçekleşecek. Başvurular ise 30.06.2020- 13.07.2020 tarihleri arasında yapılacak. 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün sınavı 13.09.2020 tarihinde yapılacak. Başvuru tarihleri ise 30.06.2020 - 13.07.2020 tarihleri arasında olacak. 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 20.09.2020 tarihinde gerçekleşecek. Başvurular 30.06.2020- 13.07.2020 tarihleri arasında yapılacak" denildi.

KPSS ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS önlisans ve ortaöğretim için belirlenen tarihler ise şöyle:

"2020-KPSS Ön Lisans sınavı 25.10.2020 tarihinde gerçekleşirken, başvurular 21.08.2020 - 02.09.2020 23.59 tarihleri arasında yapılacak. 2020-KPSS Ortaöğretim sınavı 22.11.2020'de yapılacak. Başvurular 15.09.2020 - 30.09.2020 23.59 tarihleri arasında alınacak."

ÖSYM Başkanlığı, geç başvuru tarihlerini de açıkladı.

Buna göre 2002-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri), 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün, 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün, 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) için geç 22-23 Temmuz saat 23.59'a kadar olarak bildirilirken, 2020-KPSS Ön Lisans için 10-11 Eylül saat 23.59 ve 2020-KPSS Ortaöğretim için de 8-9 Ekim saat 23.59 olacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Bakan Ziya Selçuk'tan normalleşme süreci açıklaması! Bakan Ziya Selçuk'tan normalleşme süreci açıklaması!
2020 Mayıs ayı maaş bordroları yayımlandı! e-Bordro sorgulama nasıl yapılır? 2020 Mayıs ayı maaş bordroları yayımlandı! e-Bordro sorgulama nasıl yapılır?
14 Mayıs İstanbul Ankara İzmir Kocaeli ve Sakarya iftar saatleri ne? 14 Mayıs İstanbul Ankara İzmir Kocaeli ve Sakarya iftar saatleri ne?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör