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2020 Mayıs ayı maaş bordroları yayımlandı! e-Bordro sorgulama nasıl yapılır?

2020 Mayıs ayı maaş bordroları yayımlandı! e-Bordro sorgulama nasıl yapılır?
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Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 Giriş Tarihi: 14.05.2020

Hazine ve 'nın uygulaması ile maaş sorgulama işlemleri rahatlıkla yapılabiliyor. Uygulamada işlemler e-Devlet üzerinden yapılıyor. Kamu kurumlarında çalışan vatandaşların beklediği bordrolar yayımlandı. Peki, ayı maaş sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Bordro giriş ile 2020 maaş bordroları sorgulama işlemleri...

Hazine ve 'nın uygulaması ile maaş sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağı merak konusu oldu.

E-BORDO 2020 MAYIS AYI BORDOLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

e-Bordro görüntüleme yapabilmek için e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. e-Devlet şifresi olmayanların PTT üzerinden şifrelerini almaları gerekiyor. e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra e-Bordro sorgulama sayfasını açın. Daha sonra gelen ekranda yıl ve ayı seçerek görüntülemek istediğiniz maaş bordrolarına ulaşabilirsiniz.

MALİYE BAKANLIĞI'NDAN E BORDRO UYARISI

Maliye Bakanlığının 02.07.2015 tarihli Genelgesi uyarınca Maaş Bordroları 01 Eylül 2015 tarihinden itibaren yalnızca e-devlet kapısından alınabilmektedir. (https://www.turkiye.gov.tr/) Söz konusu Genelge nedeniyle bu tarihten itibaren Mutemetliklerden maaş bordrosu verilememektedir.

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