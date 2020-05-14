2020 Mayıs ayı maaş bordroları yayımlandı! e-Bordro sorgulama nasıl yapılır?
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e-Bordro uygulaması ile maaş sorgulama işlemleri rahatlıkla yapılabiliyor. Uygulamada işlemler e-Devlet üzerinden yapılıyor. Kamu kurumlarında çalışan vatandaşların beklediği bordrolar yayımlandı. Peki, 2020 Mayıs ayı maaş sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Bordro giriş ile 2020 Mayıs ayı maaş bordroları sorgulama işlemleri...
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e-Bordro uygulaması ile maaş sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağı merak konusu oldu.
E-BORDO 2020 MAYIS AYI BORDOLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
e-Bordro görüntüleme yapabilmek için e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. e-Devlet şifresi olmayanların PTT üzerinden şifrelerini almaları gerekiyor. e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra e-Bordro sorgulama sayfasını açın. Daha sonra gelen ekranda yıl ve ayı seçerek görüntülemek istediğiniz maaş bordrolarına ulaşabilirsiniz.
MALİYE BAKANLIĞI'NDAN E BORDRO UYARISI
Maliye Bakanlığının 02.07.2015 tarihli Genelgesi uyarınca Maaş Bordroları 01 Eylül 2015 tarihinden itibaren yalnızca e-devlet kapısından alınabilmektedir. (https://www.turkiye.gov.tr/) Söz konusu Genelge nedeniyle bu tarihten itibaren Mutemetliklerden maaş bordrosu verilememektedir.
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