Yeşilçam'ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Yeşilçam'ın en güzel kadın oyuncuları arasında gösterilen Gülşen Bubikoğlu'nun yaşamı merak konusu oldu. Vatandaşlar arama motorlarında Gülşen Bubikoğlu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Gülşen Bubikoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Ah Nerede filminin TV'de yayınlanması üzerine Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'nun yaşamı merak konusu oldu.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Gülşen Bubikoğlu (d. 5 Aralık 1954, İstanbul), Türk sinema oyuncusudur. Fatih Kız Lisesi'nde eğitim görmüştür. 1971'de Fatih Kız Lisesini bitirmiştir. L.C.C Kültür Merkezi'nde bir yıl lisan, mankenlik ve dans eğitimi almıştır. 1973 yılında "SES" sinema dergisinin açmış olduğu yarışma ile sinemayla tanışmıştır. Kariyerine, Erler Film öncülüğünde Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü oynayarak başlayan Bubikoğlu, 1974 yılında İnanoğlu ile birlikte gizli bir düğünle Kemal Utku'nun evinde evlenmiştir. İnanoğlu ile evliliğinden sonra Bubikoğlu Erler Film'in bir numaralı kadın yıldız oyuncusu olmuştur ve çevirdiği filmlerle güldürüye, drama, duygusal ve hareketli filmlere yatkınlığını göstererek hem seyircinin büyük beğenisini kazanmıştır. Türk sinemasının yıldızları arasında özel bir yer edindi Macaristan, Moskova, Kuveyt, Cannes gibi festivallerde ülkesini temsil etmiştir. İtalyanlarla Baş Belası, Üçkağıtçılar ve Mücevher Hırsızları gibi filmlerle Koprodüksiyon çalışmalarında bulunmuştur. Başrolünde oynadığı filmler çok sevilmiş ve büyük gişe başarıları yakalamıştır. Zirvedekiler ve Affet Bizi Hocam gibi TV dizileri ile sevenleriyle buluşmuş ve bu diziler televizyon izleyicisinden ilgi görmüştür. 28 Aralık 1977 yılında kızları Zeynep İnanoğlu dünyaya geldi.

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