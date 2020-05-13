SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 13 Mayıs tarihinde yapılan 33 bin 332 corona virüsü testinden bin 639'u pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 826 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 13 Mayıs tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.



Bakan Koca yaptığı açıklamada, "YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYIMIZ İLK KEZ 1.000'in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100.000'i aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz: Maske + 1,5 Metre Sosyal Mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım." ifadelerine yer verdi.

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYIMIZ İLK KEZ 1.000'in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100.000'i aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz:

Maske + 1,5 Metre Sosyal Mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/8Ywihrmq5V — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 13, 2020

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