13 Mayıs 2020, Çarşamba

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SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı...
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Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 Giriş Tarihi: 13.05.2020

Son dakika haberine göre; , hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 33 bin 332 corona virüsü testinden bin 639'u pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 826 hasta da iyileşti.

, 'deki tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYIMIZ İLK KEZ 1.000'in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100.000'i aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz: Maske + 1,5 Metre Sosyal Mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım." ifadelerine yer verdi.

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