Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak? Düğünde alınacak tedbirler nelerdir?

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını için alınan tedbirlerden birisi de düğün, nişan gibi kalabalık organizasyonların İçişleri Bakanlığı tarafından bir süreliğine durdurulmasıydı. Alınan bu karar özellikle Mayıs ve Haziran'de dünya evine girecek çiftleri etkilerken, düğün salonlarının ne zaman açılacağı da merak konusu oldu. Normalleşme planı kapsamında, AVM'ler ve berberlerin açılmasıyla vatandaşlar "Düğünler ne zaman başlayacak?" ve "Düğün salonları ne zaman açılacak?" gibi soruları aratmaya başladılar. Peki, düğünler ne zaman başlayacak? İşte tüm bilgiler...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını için alınan tedbirlerden birisi de düğün, nişan gibi kalabalık organizasyonların İçişleri Bakanlığı tarafından bir süreliğine durdurulmasıydı. Alınan bu karar özellikle Mayıs ve Haziran'de dünya evine girecek çiftleri etkilerken, düğün salonlarının ne zaman açılacağı da merak konusu oldu. Normalleşme planı kapsamında, AVM'ler ve berberlerin açılmasıyla vatandaşlar "Düğünler ne zaman başlayacak?" ve "Düğün salonları ne zaman açılacak?" gibi soruları aratmaya başladılar. Peki, düğünler ne zaman başlayacak? İşte tüm bilgiler...

DÜĞÜNLER NE ZAMAN SERBEST OLACAK? DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILIR?

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme planı, yasağın kalkması ve nişan ile düğün salonlarının açılış tarihi hakkında beklentiyi de bir hayli arttırdı. Bu doğrultuda, sosyal medyada konuşulan 'düğünlerin eylül ayına ertelendiği' iddiaları da konuya yönelik bilgi edinme sürecini hızlandırdı. Peki, düğünler ne zaman yapılabilecek, serbest olacak? Nişan ve düğün salonları ne zaman açılacak, düğünler nasıl olacak? İşte, son dakika gelişmeleri...

Mart ayının son iki haftası, nisan ve mayıs aylarında düğününü yapamayanlar, salonlardaki rezervasyonu haziran, temmuz ve ağustosa erteledi. Bu süreçte salon işletmecileri de uygulanan yasağın biteceği günü beklemeye başladı. Pandemi sürecindeki kademeli normalleşme döneminde düğünlere uygulanan yasağın kalkmasına yönelik hazırlıklara başlayan salon işletmecileri, Corona Virüse karşı tedbirler geliştirdi. Yasağın kalkmasının ardından yaz aylarında düğün açısından yoğun bir dönem geçmesini bekleyen işletmeciler, salonlarında hijyen kurallarına yönelik uygulanacak tedbir planlaması yaptı.

DÜĞÜNLERDE SOSYAL MESAFE TEDBİRLERİ

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası, yasağın kalkmasının ardından gerçekleştirilecek düğünler için solanlarda uyulması gereken hijyen kurallarını üyeleriyle paylaştı. Salon işletmecileri, Corona Virüse yönelik tedbir kapsamında salonlarda kalabalık olarak gerçekleştirilen etkinliklerin halk sağlığını olumsuz etkilememesi için sosyal mesafe kuralını esas almayı planladı. Düğünlerdeki kalabalık 8 veya 10'ar kişilik masalar, pandemi sürecindeki kademeli normalleşme döneminde 4 kişiyle sınırlandırılacak. 600 kişilik salonlarda 200-250 konuğun yer alacağı düğün, nişan gibi özel etkinlikler yapılacak.

MASKE VE HİJYEN ŞARTI

İşletmecilerin planına göre, her davetli ateşi ölçülerek salona girecek. Salona maskesiz konuk girişine izin verilmeyecek, girişte de isteyene maske dağıtılacak. İşletmecilerin aldığı önlemler kapsamında salonlarda her düğün sonrası ve öncesinde dezenfeksiyon işlemi yapılacak. Düğünde konuklara girişte el dezenfektanı ya da kolonya ikram edilip, salon içerisinde belirli aralıkta veya masalarda Corona Virüse karşı etkili hijyen maddeleri yer alacak. Düğünlerdeki meşrubat, kuru pasta veya yemek gibi ikramların servisi, dağıtımı sürecinde salon çalışanları hijyen kurallarına titizlikle uyacak. Hijyen eğitimi sertifikası bulunmayan garsonlar, düğün salonunda görev yapamayacak. Salonlarda havalandırma sistemi ile içerideki hava değişimi sağlanacak.

SOSYAL MESAFE ÇUBUĞUYLA HALAY

Düğünlerin olmazsa olmazı arasında yer alan oyun pisti eğlenceleri için de sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek. Davetlilerin birbirinin elinden tutarak gerçekleştirdiği halay ya da horona, pandemi sürecinde ara verilecek. Salon işletmecileri halay, horon oynamak isteyen konuklar için farklı bir uygulama sunacak. Sosyal mesafeyi korumak amacıyla 1.5 metre uzunluğundaki çubuklar hazırlayan işletmeciler, halay ya da horon müziği çaldığında bu çubukları konuklarına verecek. Halay çekmek isteyenler çubukların ucundan tutup, sosyal mesafeye uyarak eğlencelerini sürdürecek.

TAKILAR SANDIKTA TOPLANACAK

Takı töreni için sandık sistemi kurulacak. Takı töreni sırasında gelin ile damadın yanına sandık yerleştirilecek ve davetliler üzerine adını yazdığı zarfın içerisinde takısını sandığa bırakacak. Bu sırada gelin ve damada tokalaşma ya da sarılma yapılmayacak. Düğün boyunca gelin ve damada, yakınlarına yaklaşmaları halinde maske takılması önerisi yapılacak.

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Berberlerin ve AVM'lerin Mayıs ortasından itibaren açılacağının belli olmasının ardından nişan ve düğün salonu gibi yerlerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu.

Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK'da normalleşme süreci ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında hazırlanan 4 aşamalı eylem planı gündeme geldi.

Merak edilenlerin büyük bölümü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazırladığı pandemide 4 aşamalı normalleşme planında da yer alıyor. Birinci aşama 11 Mayıs'ta başlıyor. İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos, üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık, dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı.

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