İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller! Sokağa çıkma yasağından muaf olan iller hangileri?

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağından muaf tutulan iller merak konusu oldu. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan illeri araştırıyor. Peki, sokağa çıkma yasağı olan iller! Sokağa çıkma yasağından muaf olan iller hangileri?

Sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Dün akşam Başkan Recep TAyip Erdoğan 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.

Daha önce 23 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta Aydın, Şanlıurfa, Denizli, Trabzon, Diyarbakır, Antalya ve Adana muaf tutularak uygulanacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili alınan yeni kararları açıkladı. "16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırması uygulanacaktır" dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLMAYAN İLLER

Aydın, Antalya, Denizli, Adana, Diyarbakır, Trabzon ve Şanlıurfa Valiliği, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağını açıkladı.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler kapsamında Şanlıurfa'ya giriş-çıkış kısıtlamasının 11 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00'ten itibaren kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede ilimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından da muaf tutulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DENİZLİ

Denizli Valisi Hasan Karahan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, saat 00.00 itibarıyla kentteki seyahat kısıtlamasının kaldırıldığını belirtti.

Vali Karahan, "Ayrıca hafta sonu dört günlük sokağa çıkma yasağı ilimizde uygulanmayacaktır"

ADANA

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağından ilimiz muaf tutulmuştur. Salgına karşı birlik olup verdiğimiz mücadelenin başarıyla sonuçlanması için kesinlikle rehavete kapılmayalım" ifadelerini kullandı.

AYDIN

Valisi Yavuz Selim Köşger, "Değerli Aydınlılar 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı Aydın'da uygulanmayacaktır. Ancak salgın henüz geçmemiştir. Başta maske takma mecburiyeti ve sosyal mesafe kuralı olmak üzere kurallara riayet etmeniz sağlığımız açısından zaruridir" dedi.

TRABZON

Trabzon Valiliğince Twitter'dan yapılan açıklamada, "16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunanlar dışındaki vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı kararı bulunmamaktadır. Böyle bir karar alınması durumunda valiliğimiz gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

DİYARBAKIR

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 16-19 Mayıs günlerinde kentte sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağını duyurdu. Vali Güzeloğlu, "Değerli Hemşehrilerim, Diyarbakır ilimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerindeki sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasından muaf tutulacaktır. Lütfen rehavete kapılmadan tedbirlere uymaya devam." dedi.

ANTALYA

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hafta sonu kentte sokağa çıkma yasağının olmayacağını bildirdi.

Vali Karaloğlu, sosyal medya hesabından, "Sevgili Antalyalılar, koronavirüsle mücadelede #KontrollüSosyalHayat aşamasına geçtiğimiz Antalyamızda, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak." paylaşımında bulundu.

Salgın tehdidinin devam ettiğini dile getiren Karaloğlu, salgın bitinceye kadar maske takmaya ve sosyal mesafe kurallarına uymaya devam edilmesini istedi.

DİĞER