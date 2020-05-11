Son dakika: YÖK'ten dönem sonu sınavları hakkında açıklama! Yüz yüze sınavlar...

Corona virüsü salgını sebebiyle ülkemizde üniversitelerin bahar dönemi dersleri uzaktan eğitim ile yapılıyor. YÖK'ten dönem sonu sınavları hakkında son dakika açıklaması geldi. Sınavlar uzaktan mı yapılacak? Dönem sonu sınavları yüz yüze mi yapılacak.

YÖK Başkanlığı, Sağlık Bakanlığının uyarısı üzerine tüm üniversitelere bir yazı gönderdi.

Yazıda "Sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanmasına karar verilmiştir" denildi. Bu yazıya göre, 2019-2020 eğitim yılı örgün eğitim yapılmadan tamamlanacaktır. Üniversitelerin, daha önceki uygulamalara paralel olarak, dönem sonu sınavları veya eğitim yılına ait diğer sınavları da uzaktan eğitim yoluyla online ortamda yapması gerekmektedir.

YÖK'ÜN AÇIKLAMASI

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