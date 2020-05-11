11 Mayıs 2020, Pazartesi

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Bayram tatili kaç gün olacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Ramazan Bayramı...

Bayram tatili kaç gün olacak?
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 Giriş Tarihi: 11.05.2020

sebebiyle bu yıl resmi ve dini bayramlar evlerde kutlanıyor. yaklaşırken vatandaşlar arama motorlarında ramazan bayramı hakkında araştırmalar yapıyor. "Ramazan bayramı kaç gün olacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? camide kılınacak mı?" gibi sorular araştırma konusu oldu.

bu yıl evlerden telefon, video konferans gibi yollar ile kutlanacak. Ramazan bayramı hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen vatandaşlar internet aracılığı ile araştırma yapıyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı'nın bitmesinin ardından Şevval ayı'nın ilk üç gününde kutlanmaktadır. Ramazan Bayramı, Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki 10 günlük zaman farkı nedeniyle her yıl bir önceki yıldan 10 11 gün daha önce kutlanıyor. Ramazan bayramı Pazar günü başlayacak. Bayramın üçüncü ve son günü ise 26 Mayıs Salı günü kutlanacak.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?


Bilindiği üzere hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanmakta. Bu uygulama içerisinde de devam edeceği için bayramın ilk günü yani 24 Mayıs Pazar günü sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olacak. Bayramdan önceki Salı günü ise ve 23 Nisan'daki gibi 19 Mayıs'ta da tatil ilan edilip Pazartesi de tatile dahil edilerek sokağa çıkma yasağının 4 güne tamamlanması bekleniyor.

BAYRAM NAMAZI CAMİDE KILINACAK MI?

sebebiyle toplu ibadetler yasaklandı. Ramazan ayında her akşam kılınan Teravih namazları bu yıl evde kılınıyor. Ramazan bayramında da namaz camide kılınamayacak.

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