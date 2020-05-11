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19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Kaç gün sokağa çıkma yasağı olacak?

19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 Giriş Tarihi: 11.05.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında hafta sonları ilan edildi. Vatandaşlar gelecek hafta 'ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

(koronavirüs) salgını sebebiyle bu yıl bayramlar, sokaklarda kutlanamıyor. Salgının olumsuz etkilerinden korunmak için bir dizi önlemler alınmaya devam ediyor. 23 Nisan gibi yaklaşan 'ta sokaklarda kutlanamayacak. 19 Mayıs'ın yaklaşması nedeniyle vatandaşlar, olup olmayacağını merak ediyor.

19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bilindiği gibi daha önce 23 Nisan ve 1 Mayıs gibi resmi tatil olan günler hafta sonları ile birleştirilerek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına alınmıştı. Peki, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak bugün Başkan liderliğinde video konferans yöntemi ile yapılacak toplantının ardından yeni önlemlerin açıklanması ve bu doğrultuda da 16, 17, 18, ve 19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması bekleniyor.

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