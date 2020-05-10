Anneler günü nedir? Anneler günü hediyesi önerileri! Anneler günü fotoğrafları
Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı kutlanan anneler günü hakkında vatandaşlar sık sık araştırma yapıyor. Anneler günü hediye önerileri, anneler gününün tarihçesi, anneler günü fotoğrafları gibi sorgular aratılıyor. Peki, anneler günü nedir? Anneler günü hediyesi önerileri nedir? Anneler günü fotoğrafları...
Anneler günü her yıl mayısın ikinci pazarı kutlanmaktadır. Bu sene anneler için biraz buruk geçecek olsa da, annelere sürpriz yapmak isteyenler fotoğraf video, arama gibi yöntemler ile annelere sürprizlerini yapıyorlar.
ANNELER GÜNÜ NEDİR?
Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde de kutlarlar. Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı. ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi. Ülkemizde de anneler günü, her yıl Mayıs ayının 2. pazar günü kutlanır.
2020 ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ ÖNERİLERİ | FİKİRLERİ
Buket çiçek
Annenizin aklında olan almaya fırsatı olmadığı bir EV ALETİ
Annenizin giym tarzına uygun en sevdiği renkte ELBİSE ETEK VB.
Kolye, küpe vb.
Fotoğraf kolaj çerçevesi
Anneler günü için özel tasarlanan hediyeler
Nevresim takımı
Saat
Çanta
Şiir
Nostalji yaratacak ürünler
El yapımı hediye
Kahve fincan takımı
ANNELER GÜNÜ FOTOĞRAFLARI
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