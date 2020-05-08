SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 8 Mayıs tarihinde yapılan 33 bin 687 corona virüsü testinden bin 848'i pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 412 hasta da iyileşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 8 Mayıs tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım." ifadelerine yer verdi.
Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/6IKy8JoeBm— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 8, 2020
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