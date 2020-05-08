Badem şekeri 5 filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle birçok kişi kendisini karantina altına almış durumda. Karantina esnasında izlenebilecek güzel filmler arasında yer alan Badem Şekeri 5 filmi hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Badem Şekeri 5 filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler?
Badem Şekeri 5 filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Film oyuncuları, konusu gibi birçok detay internet aracılığı ile araştırılanlar arasında yer alıyor.
BADEM ŞEKERİ 5 FİLMİNİN KONUSU
Her gelin gibi düğün öncesi o büyük anın gerginliğini yaşayan Ayşe, Doktor Mehmet'in de gözünü korkutur. Muhtar'ın tüm isteklerine güçlü bir şekilde direnen Mehmet, sonunda kendini Muhtar'ın hazırladığı bekarlığa veda yemeğinde bulur. Her şey yolunda seyrederken o akşam Muhtar'ın oğlu Fikret'in ortaya çıkması işleri arapsaçına dönüştürür. Fikret, Mehmet'e karşı mahcup gözükse de ona son bir oyun oynamaktan da kaçınmaz. Ayşe'nin telefonuyla gözlerini açan Mehmet, kendini bilmediği bir yerde bulurken, Ayşe ve tüm köylü Mehmet'i bulmak için seferber olur.
BADEM ŞEKERİ 5 FİLMİNİN OYUNCULARI
Filmin oyuncu kadrosunda Alper Saldıran, Burcu Özberk, Burcu Altın, Mehmet Atay isimler yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Aydın Bulut yer alıyor.
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